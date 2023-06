Adrilog approva il bilancio all’unanimità con un +10% rispetto al 2021

Approvato all'unanimità il bilancio 2022 di Adrilog, la cooperativa benefit specializzata nella logistica integrata con sede direzionale a San Salvo. Il documento finanziario della società evidenzia una gestione sana, sostenibile e tendente costantemente alla crescita anche a livello nazionale.

Sabato 17 giugno a San Salvo si è svolta l'assemblea generale ordinaria, cui hanno partecipato i delegati provenienti da tutta la penisola. L'importante appuntamento è stato preceduto dalle assemblee separate, che hanno coinvolto i soci di tutta Italia: un "tour" iniziato il 9 giugno a San Salvo e proseguito il 12 giugno a Siena e Bologna, il 13 a Monsampolo del Tronto e Popoli e il 15 a Soleto. Nelle assemblee separate i soci hanno approvato il bilancio 2022, il rinnovo delle cariche del Consiglio di amministrazione e scelto i delegati che hanno partecipato all'assemblea generale di sabato 17 giugno.

Il rendiconto fa registrare un trend positivo, risultato tutt'altro che scontato nell’attuale situazione socioeconomica, che Adrilog ha saputo affrontare, gestire e superare chiudendo l'anno finanziario con numeri nettamente positivi. Li ha illustrati all'assemblea il presidente della cooperativa, Luca Mazzali. Adrilog nel 2022 ha fatturato 74,7 milioni di euro, con una crescita del 45% nell’ultimo mandato 2019- 2022. La cooperativa conta 1138 lavoratori, di cui 781 soci, e riesce a gestire oltre 20 appalti in tutta Italia, dalla Lombardia alla Puglia. Il parco automezzi consta di 105 unità, cui vanno aggiunti mediamente 180 veicoli terzi utilizzati giornalmente. Nella movimentazione interna ai magazzini, estesi complessivamente più di 300mila metri quadri, sono impegnati oltre 600 mezzi.

Nel 2022 la struttura societaria di Adrilog è cambiata: si è trasformata in cooperativa benefit, uno sviluppo naturale nell’ottica di una sempre maggiore attenzione nei

confronti dei soci e del territorio, ma anche dell’ambiente, visto che tutti i veicoli dell’azienda appartengono alla classe “Euro 6” e oltre 350 mezzi di movimentazione

sono alimentati a ioni di litio.

Nell'assemblea di sabato 17 giugno è stato presentato e approvato dai delegati il nuovo CdA. Ne fanno parte Luca Mazzali (presidente), Giuseppe Falcucci (vicepresidente), Marco Gasbarro, Fabrizio Greco, Fabiola Baranello, Giorgio Acquarola, Enrico Calabrese, Ilenia Pascucci e Guido Caselli. “Dai numeri traspare una crescita sana e sostenibile”, dichiara il presidente, Luca Mazzali. “Per l'ennesimo anno, Adrilog continua a crescere in termini di fatturato ma, cosa più importante, continua a patrimonializzarsi, quindi aumenta la propria

capacità di investimento, di crescita e aumenta il proprio patrimonio netto. Un risultato eccezionale in un anno come il 2022, che arrivava dopo la pandemia e con lo scoppio della guerra, cui ha fatto seguito l'aumento dei costi energetici. Siamo riusciti a intervenire subito nella nostra filiera organizzativa dei costi, a rispondere e avere dei risultati assolutamente importanti, che traspaiono in questo bilancio. In coerenza con quanto fatto fin dal primo giorno, c'è la massima attenzione nei confronti dei nostri soci attraverso pratiche conformi al nostro statuto e ai nostri principi. La stessa logica ci ispira nei confronti degli enti e delle comunità con cui interagiamo, quindi è stata un'evoluzione naturale certificarci in società cooperativa benefit attraverso l'adozione di pratiche e comportamenti utili al rispetto nei confronti dell'ambiente esterno".