San Salvo Plastic Free

Lotta alla diffusione e alla dispersione del materiale plastico nell’ambiente per contribuire alla difesa dall’inquinamento dell’ecosistema terrestre. Ad annunciarlo l’assessore all’ambiente Tony Faga dopo il via libera nei giorni scorsi dalla Giunta comunale a sottoscrivere il protocollo d’intesa, senza costi a carico dei cittadini, con l’associazione di volontariato Plastic Free con la referente per San Salvo Floriana Catalano.

“Il Comune di San Salvo è attivo sulla raccolta differenziata e sulla corretta gestione dei rifiuti – sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis – per diffusa politica di tutela ambientale che deve vedere protagonisti tutti i cittadini, anche attraverso tutte le forme di volontariato”.

In particolare il protocollo, che verrà sottoscritto nei prossimi giorni e che avrà la durata di due anni, prevede: lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione on line sui sociali geolocalizzata sul territorio; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio; segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. “Una preziosa collaborazione con l’associazione Plastic Free che ci permetterà oltre che di creare maggiori occasioni di dialogo con i cittadini di avere più occhi sul territorio comunale anche nella lotta all’abbandono dei rifiuti” conclude l’assessore Faga.