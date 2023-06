Confindustria Chieti Pescara incontra imprese e studenti sui temi della trasformazione digitale

Si è concluso con l’incontro dedicato al tema "Dall'intelligenza artificiale al Change Management. Cambiamento come opportunità" il percorso formativo che ha visto insieme imprese e studenti sui temi della trasformazione digitale, con oltre 150 partecipanti in presenza e on line. Quattro in tutto gli incontri denominati “Digital Talk” rivolti alle imprese ma anche agli studenti e alle studentesse dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara degli ITS (Istituti Tecnici Superiori) ITS MO.ST. - Academy per la Mobilità Sostenibile nel Trasporto delle Persone e delle Merci - ITS Academy Sistema Meccanica & Informatica. Questo percorso sulla cultura digitale ha voluto approfondire modelli, metodi e strumenti della Digital Transformation.

Il perché ce lo spiega Paolo De Grandis, Presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara: “Oggi la sfida della trasformazione digitale è una priorità in tutte le aziende, nessuna può considerarsi esclusa. Il PNRR prevede la digitalizzazione all’interno della prima missione, mettendo a disposizione poco meno di 50 miliardi di euro per modernizzare il Paese. Mancano però le persone che possano governare con specifiche competenze questa rivoluzione. Per rispondere a questa sfida Confindustria Chieti Pescara con il Comitato Piccola Industria e la Sezione Servizi Innovativi ed il patrocinio di ItAIS ha voluto impegnarsi per sviluppare consapevolezza nelle giovani generazioni e allo stesso tempo competenze e skills immediatamente spendibili per le imprese.”

Alessandro Addari, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara ha aggiunto: “Un percorso gratuito, come nello spirito della nostra Associazione datoriale, che ha tra i propri obiettivi quello dello sviluppo della cultura di impresa e dell’orientamento delle nuove generazioni verso le opportunità offerte dal mercato del lavoro. Abbiamo riscontrato grande interesse soprattutto perché abbiamo approcciato concretamente temi di grande attualità come il ruolo di innovazione e digitalizzazione nell’impresa di oggi per creare un futuro sostenibile, Industria 4.0 e modelli di business per il futuro, Business Intelligence e Data Science per elevare le prestazioni aziendali”.

Sono intervenuti portando la loro testimonianza manager e imprenditori di realtà aziendali all’avanguardia: Andrea Consalvo, Key Account Manager Apra SpA, Camillo Zulli, Direttore Generale BIO Cantina Orsogna, Andrea Buccella - Componente Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara; Cesidio Ludovisi - Project Manager Z3Engineering; Andrea Pasquini - ICT Manager TAIM srl; Paolo Campana - Vice Presidente di Confindustria Chieti Pescara, Sante Allegrini - Team Leader Business Intelligence - Ecoh media srl, Claudia Rasicci - Responsabile CRM Magazzini Gabrielli SpA, Valeria Gaetani - Customer Analyst Magazzini Gabrielli SpA, Rita Annecchini - Componente Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara; Enrico Perticone, Componente Comitato Piccola Industria Confindustria Chieti Pescara; Francesco D'Addario, Amministratore Unico Oltrematica srl, Giovanni Farchione, COO Lexcapital srl, Riccardo Di Nisio, CEO Diskover srl.

Gli incontri sono stati moderati da Stefano Za, Professore Associato Dipartimento Economia Aziendale Ud'A e Presidente ItAIS.