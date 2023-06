Le aziende del territorio incontrano gli istituti scolastici tecnici e professionali

L’apprendistato duale e di secondo livello come sistema di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro se ne parlerà il 3 luglio a Vasto dalle 18:30 presso la Sala Pinacoteca di Palazzo D’Avalos.

L’evento Orientarsi all’interno del mondo dell’apprendistato è organizzato dall’ATS denominato Bussola, nata dall’incontro tra la Tecseo srl, società di formazione situato a Mozzagrogna che da 23 anni analizza il fabbisogno formativo di aziende e lavoratori e si opera nel creare opportunità, e l’I.I.S. Mattei di Vasto, scuola conosciuta per il suo animo innovativo e fortemente interessato a dare un futuro concreto ai propri giovani.

Focus del dibattito sarà la sensibilizzazione all’apprendistato di I e II livello come leva strategica per le aziende e per lo sviluppo di professionalità specializzate e l’avvio di un dialogo tra le aziende del territorio, i dirigenti scolastici e i professionisti del lavoro. Obiettivo è quello di aiutare i datori di lavoro a scoprire come coniugare la loro richiesta di profili tecnici con forme contrattuali – agili e innovative – come l’apprendistato di I, II e III livello. La necessità è di superare il rischio sempre più concreto di veder crescere la voragine del mismatch, ovvero il disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, un fenomeno che si traduce in migliaia di aziende che non trovano persone qualificate da assumere. Il che vale per tutte le mansioni: dalle più tecniche alle più operative.

All’incontro interverranno il Professor Giuliano Bocchia, Dirigente Tecnico USR Abruzzo e il Dottor Alberto Trippitelli, Responsabile Anpal Servizi Abruzzo con uno speech sul contratto di apprendistato come sistema di transizione tra scuola e mondo del lavoro. Saranno inoltre presenti il vice presidente della Cna, il dottor Sivio Calice oltre che diversi nomi tra dirigenti, consulenti del lavoro, e imprenditori che si troveranno in questa occasione a parlare del tema con un unico obiettivo: capire e promuovere il contratto di apprendistato, al fine di portare luce sul tema, sempre più tortuoso, dei giovani e del lavoro. Si avrà l’occasione di capire cos’è, a chi è rivolto e quali sono i vantaggi per i giovani e per le imprese.

L’evento è promosso dalla Regione Abruzzo all’interno dell’avviso pubblico per l’attuazione della Misura Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I, II e III livello Asse 1bis PAR Abruzzo Nuova Garanzia Giovani. (Scheda Misura del PAR approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 993 del 20/12/2018 e modificato da ultimo con Determinazione direttoriale DPG/30 del 08 febbraio 2023). Un ringraziamento particolare va al comune di Vasto e all’assessorato alla Cultura, al Welfare e all’Inclusione sociale per il sostegno dimostrato verso il progetto.