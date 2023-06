RICORDATE IL NOSTRO SERVIZIO DI 4 MESI FA ? DA ALLORA NULLA E' CAMBIATO

RICORDATE IL NOSTRO SERVIZIO DI 4 MESI FA? (QUI SOTTO RIPUBBLICHIAMO IL VIDEO)

PURTOPPO DA ALLORA NULLA E' CAMBIATO

PER CUI FABIO TRAVAGLINI HA PRESENTATO UN' INTERPELLANZA ED AZIONE POLITICA HA LANCIATO UNA RACCOLTA FONDI

QUESTA L'INTERPELLANZA DEL CAPO DELL'OPPOSIZIONE, INVIATA ANCHE AI CARABINIERI

Al sindaco di S. Salvo

E pc

All' Ater Lanciano

All' Asl Vasto

Al Comando Carabinieri San Salvo



Il Sottoscritto consigliere comunale



Premesso che in data 8/3/23 aveva segnalato al Sindaco di San Salvo, all' Ater Lanciano e all' Asl (cui la presente è nuovamente inviata) lo stato di degrado e deterioramento della palazzina Ater in Corso Garibaldi e segnatamente di un appartamento posto al terzo piano,



considerato che l' Ater di Lanciano pare aver predisposto le procedure per procedere alla ristrutturazione, ed è in attesa di trasferimento temporaneo ad altro più idoneo immobile (almeno questo è quanto risulta allo scrivente) degli assegnatari dell' appartamento al terzo piano, che sarebbe a carico del Comune



INTERPELLA



il sindaco per sapere cosa ha fatto il Comune dopo la segnalazione del sottoscritto ed i motivi per i quali da allora (inizi di marzo) non si è provveduto al trasferimento dei suddetti, atteso, peraltro, che uno degli assegnatari è malato oncologico, oggi (omissis), aggravatosi proprio in questi ultimi quattro mesi.



La presente viene inviata anche alla Asl, cui - come ricordato in premessa - era stata inviata pure la segnalazione dell' 8 marzo u.s. e, stavolta, anche al Comando dei Carabinieri, affinché vengano verificate eventuali responsabilità omissive, tanto più gravi in quanto si è in presenza di malato oncologico (omissis)



Il consigliere

Fabio Travaglini



QUESTO IL COMUNICATO DI AZIONE POLITICA

AZIONE POLITICA DI SAN SALVO

vista l’interpellanza del leader della coalizione, Fabio Travaglini, che ha messo in luce il disinteresse dell’Amministrazione comunale per una famiglia costretta a vivere nel degrado e nel deterioramento del proprio alloggio popolare, tanto più gravi, perché si è in presenza di un malato oncologico, che si è aggravato proprio nella situazione omissivamente protrattasi nell’ultimo periodo,

invita la Polizia giudiziaria, a cui è stata inviata per conoscenza l’interpellanza, a fare piena luce su eventuali omissioni nel caso in questione,

IMPEGNA

I PROPRI ESPONENTI AD AIUTARE LA FAMIGLIA TRASCURATA DAL COMUNE CON UOMINI, MEZZI E MATERIALI, AFFINCHE’ QUANTO MENO LE PARETI DELL’IMMOBILE VENGANO PULITE DALLE PARTI PIU’ AMMALORATE E RIPITTURATE E

LANCIA UNA RACCOLTA FONDI DISOLIDARIETA’

da consegnare alla famiglia, affinché quantomeno il malato possa essere trasferito in luogo più idoneo e che non contribuisca ad aggravare la sua già grave patologia oncologica.

QUESTO IL NOSTRO SERVIZIO DELL' 8 DI MARZO SCORSO