SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATA PER IL 5 luglio 2023

Il vicepresidente del Consiglio comunale di San Salvo Carmen Di Filippantonio ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 5 luglio 2023 alle ore 15:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 16:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Regolamento Consiglio comunale art. 11 interpellanza alloggi popolari a San Salvo - Consigliere Travaglini Fabio Orlando – prot. n. 21080 del 27.06.2023; Regolamento Consiglio comunale art. 11 interpellanza situazione via Stingi, via Alessandria, via padre Rinaldo Altieri - Consigliere Travaglini Fabio Orlando – prot. 21308 del 28.06.2023; Approvazione del Piano di Emergenza Comunale ai sensi della L.R. n. 28 del 11/08/2011, con contestuale approvazione del Piano Comunale di Comunicazione. Recepimento della DGR n. 811 del 28/11/2011; Aggiornamento zonizzazione ZES – Proposta alla Regione Abruzzo (Ufficio Zes).

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.