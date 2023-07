Evento gratuito del Comune di Monteodorisio in collaborazione con l’ASD Cammini e Benessere

“Il Nordic Walking SINW, lo sport per tutti con molteplici benefici”: è questo il titolo dell’evento gratuito che il Comune di Monteodorisio in collaborazione con l’ASD Cammini e Benessere, organizza per venerdì 7 luglio, a Monteodorisio, al parco giochi “Arena delle Grazie”, con inizio alle ore 18. L’evento si compone di una prima parte dal tema “Il Nordic Walking SINW, lo sport per tutti con molteplici benefici”, dove con la moderazione della Dott.ssa Catia Di Fabio, Sindaco di Monteodorisio, relazioneranno il Dott. Lucio Del Forno, già Primario Medico di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” di Vasto, e attualmente medico presso il l’Istituto neurologico Mediterraneo Neuromed, e Stefano Suriani, Presidente dell'ASD Cammini e Benessere e Istruttore Federale della Scuola Italiana di Nordic Walking.

A seguire, la seconda parte dell’evento, dove si svolgerà una camminata a passo di Nordic Walking e a passo libero, gratuita e alla portata di tutti. Per partecipare, è consigliabile contattare Berardino Della Penna, al numero 3331816627 .