Venerdì a Cupello convegno "L'Agricoltura in Abruzzo: opportunità per il nostro territorio",

Venerdì a Cupello si terrà il convegno "L'Agricoltura in Abruzzo: opportunità per il nostro territorio", organizzato da Fratelli d’Italia. Riparte Politica sotto le stelle, il ciclo di convegni, dibattiti e cultura organizzati da Fratelli D’Italia del Vastese. Come lo scorso anno, si riparte nuovamente da Cupello.

Il circolo di FDI-Cupello , costituitosi qualche mese fa, ha infatti organizzato un convegno dal titolo “L’Agricoltura in Abruzzo: opportunità per il nostro territorio ”.

L’evento si svolgerà venerdì 7 luglio 2023, alle ore 18.30 presso il Palazzo Comunale di Cupello, C.so Mazzini, n. 1.

Il convegno incentrato tutto sull’agricoltura abruzzese, sarà l’occasione per conoscere le opportunità che il nostro territorio ha da offrire, ma sarà anche l’occasione per sapere come far fronte all’ emergenza della peronospora della vite che ha colpito pesantemente la nostra regione, per cui il Presidente Marsilio ha già presentato richiesta alla presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di calamità per il settore agricolo, sul territorio regionale. Verrà anche illustrato il nuovo Piano Strategico Nazionale

PAC 2023-2027 per lo sviluppo rurale.