MARINA RESORT CALA DEL GOLFO – PORTO TURISTICO DI SAN SALVO

Martedì 11 luglio si terrà la giornata inaugurale del complesso infrastrutturale Porto Turistico – Marina Resort “Cala del Golfo” di San Salvo dalle ore 18.30 e aspettando il tramonto,

condivideremo con tutti i protagonisti del territorio – sindaci, amministratori, imprenditori, categorie datoriali, rappresentanti di istituzioni di governo dell’economia.

E’ stato un lungo percorso di trasformazione dall’originaria struttura di semplice Porto Turistico di San Salvo (porto di stazionamento e semplice attracco di natanti e imbarcazioni da diporto) in un modello diverso di maggiore “vivacità” sociale e “attrattività” turistica qualificabile come piazza sul mare e fattore di rafforzamento e sviluppo dell’intero sistema turistico locale, punto di richiamo a sud della Costa dei Trabocchi abruzzese e hub naturale per l’accesso alla pista ciclo-pedonale costiera d’Abruzzo.

Agire il cambiamento è stato il nostro mantra che ci ha accompagnati in questo cammino che oggi giunge al suo compimento, ma che rappresenta solo la prima tappa di una nuova sfida che stiamo immaginando per lo sviluppo turistico di questo territorio: ci piace dire che “saremo alla sera che precede una notte verso un altro mattino”. Con l’occasione Marina Cala del Golfo ospiterà la prestigiosa manifestazione nazionale di Assonautica Italiana “Appuntamento in Adriatico”, con un convegno per promuovere e presentare il progetto “Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, programmato per le 16.30 presso il Trabocco Diamante per fare un focus sulla situazione del turismo nautico e dell’offerta turistico portuale regionale.

Il CdA della Società: Oreste Ciavatta (Presidente), Valerio Torricella (Vice-Presidente) e Ettore Battista (Consigliere)