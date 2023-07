Sul triste evento che ha riguardato una giovane Donna della nostra CittÃ 

Per quanto ci riguarda, non ci aspettavamo nulla di diverso. Perché in fondo è quello che accade ogni giorno e da anni. Da una parte c'è la San Salvo che racconta l'Amministrazione: quella in cui si ricevono fondi dal PNRR, quella in cui si fanno nuovi lavori edilizi, quella in cui le persone aprono nuove attività, quella in cui si festeggiano saggi, si inaugurano locali, si applaudono traguardi. Quella in cui si esprime solidarietà per i fatti che accadono nel mondo e per i grandi temi, senza però scendere nel dettaglio di ciò che accade più vicino per evitare di dover avvertire la necessità di fare qualcosa di concreto. Quella in cui tutti sorridono, sfoggiano bei vestiti e sembrano non avere nessun problema. Quella in cui tutti vanno d'accordo, sono pieni di cuori e buoni sentimenti di amicizia e apertura verso l'altro. Fantastico! E per questa San Salvo c'è una serie interminabile di foto propaganda da fare invidia ai migliori rotocalchi. Piacerebbe da morire anche a noi che San Salvo fosse questo, davvero. Roba da fare invidia a "The Truman Show".

Purtroppo, però, c'è anche altro. Ci sono negozi che non celebrano l'inaugurazione, la longevità o i successi, ma purtroppo chiudono perché schiacciati dalle spese e dalla crisi economica e perché di fatto non esiste una reale politica che aiuti chi intraprende una nuova attività. Ci sono famiglie con malati cronici che non possono permettersi aiuti esterni o strutture e sulle spalle vivono il peso del dolore e dell'emarginazione che spesso la malattia comporta, nonché le imbarazzanti lacune che questa Regione vanta in ambito sanitario, con ospedali sempre troppo pieni e persone sempre troppo abbandonate. Ci sono persone sole che non hanno un background sociale e spesso si ritrovano senza aiuto anche per le incombenze più banali, se non fosse per le parrocchie e le associazioni che spesso sono l'unico reale supporto. Ci sono persone che lavorano ogni giorno e duramente e nonostante questo fanno una fatica immensa per arrivare a fine mese. Ci sono persone come Debora che subiscono violenza di genere perché private della loro auto non possono più fare tutto ciò che una persona avrebbe diritto di fare: andare a lavorare, accompagnare i figli dove necessario, fare delle visite mediche, coltivare degli hobbies, uscire con gli amici, frequentare le persone che amano, andare a trovare la famiglia, fare un viaggio. Perché mi dispiace ma privare una donna sola di un'auto significa esattamente questo! Ci sono una serie interminabile di lavori sì, ma tutti svolti tagliando via alberi, non prevedendo una viabilità diversa dall'auto, non considerando la possibilità della bicicletta, preferendo sempre e comunque la freddezza e il degrado del cemento allo splendore della natura.