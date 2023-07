Come arredare una cameretta lunga e stretta

Quando arriva il momento di arredare la cameretta del bambino, è naturale farsi domande su come organizzarla al meglio. Un criterio essenziale da considerare è la forma. Come muoversi, per esempio, nei casi in cui si ha a che fare con una cameretta lunga e stretta? Scopriamo assieme qualche pratico consiglio.

Sfruttare le altezze

Sfruttare le altezze è un trucco molto semplice e altrettanto utile quando si parla di arredamento di una cameretta lunga e stretta. Le mensole sono indubbiamente la prima opzione che viene in mente di utilizzare. Per ottimizzare ulteriormente lo spazio, si può ricorrere anche ai pensili. Il loro impiego, però, deve essere gestito con intelligenza.

Se il bambino è piccolo e sta iniziando il suo percorso di autonomia, è bene inserire nei suddetti mobili oggetti di non immediata necessità, come per esempio i vestiti della stagione non in corso.

L’importanza della parete corta

Quando si ha a che fare con l’arredamento di una cameretta per bambini lunga e stretta, è importante non trascurare la parete corta. C’è chi, sbagliando, decide di lasciarla vuota, con la convinzione che sia troppo corta per sfruttarla.

Questo non è vero! In molti casi, lo spazio in questione può essere utilizzato, per esempio, per posizionare una scrivania. Pensiamo un attimo alla situazione del bimbo all’inizio del suo percorso di scolarità. Nei primi anni di scuola, non si hanno grandi necessità dal punto di vista dei libri e del materiale.

Con una scrivania piccola, si può quindi gestire il tutto in maniera semplice e pratica e, come già detto, sfruttare uno spazio utile nell’ambito della cameretta.

Se, invece, si ha intenzione di focalizzarsi unicamente sul lato lungo, ci si può orientare verso le camerette a ponte per bambini. Cosa sono? Soluzioni di arredamento che permettono di sfruttare al massimo gli spazi dell’ambiente in cui vengono collocate grazie alla scelta di posizionare sopra il letto gli armadi.

Il bello di questi sistemi riguarda sia la praticità, sia la possibilità di trovare in commercio soluzioni caratterizzate da diversi colori vivaci, l’ideale per la cameretta di un bimbo.

Letto soppalcato? Sì, grazie!

Soluzione che va bene nei casi in cui il bimbo è già grande - dagli 8 - 10 anni in poi - quella del letto soppalcato è un’alternativa che ha diversi vantaggi quando si parla di arredamento funzionale di una cameretta lunga e stretta.

Il soppalco può essere utilizzato non solo per ospitare il letto, ma anche per posizionare qualche libro e dei giochi.

La comodità del letto con contenitore

La cameretta lunga e stretta è un ambiente dove ogni singolo metro quadro deve essere ottimizzato. Se si può evitare di acquistare un mobile, anche piccolo, perché non farlo? Per raggiungere quest’obiettivo, si può ricorrere al letto con contenitore. Questo elemento d’arredo è caratterizzato dalla presenza, sotto il materasso, di uno spazio che può essere usato per riporre biancheria da letto, abiti delle stagioni precedenti, materiale scolastico.

Un trucchetto da provare? La biancheria e gli abiti, per massimizzare ulteriormente lo spazio, possono essere messi sottovuoto, togliendo l’aria dai sacchetti con l’aiuto di un aspirapolvere.

I colori giusti

Non solo gli elementi d’arredo hanno una grande importanza quando si ha la necessità di organizzare una cameretta lunga e stretta. Pure i colori hanno il loro perché. Dato che lo spazio è già di suo chiuso e angusto, è bene evitare di dipingere le pareti con tinte troppo scure. Ottimo il bianco o, se si vuole virare verso altre cromie, il giallo e l’arancione, che favoriscono anche la concentrazione.

Se il piccolo ama un determinato colore scuro, lo si può mettere in primo piano disegnando una striscia su una delle pareti, possibilmente quella di fronte alla porta così da migliorare la prospettiva.