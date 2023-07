Pedalando e camminando nei sentieri della Valle Del Treste

L’Asd Ciclistica Valle Trigno, il 16 Luglio 2023 organizzerà un incontro sportivo immersi nella natura dei Monti Frentani, dedicata alla Fondazione Michele Scarponi Onlus, a cui andrà parte del ricavato. Ritrovo ore 7,00, presso la villa comunale di Roccaspinalveti.

La pedalata delle bici da corsa, sarà di 56 km, 30 km circa la mountain bike e 8 km l’escursione di media difficoltà, si raccomandano le scarpe da trekking per camminare in sicurezza. La presenza della guida rende la camminata facile e istruttiva. Gli atleti con le bici da corsa quando rientreranno dalla ciclo turistica, potranno fare la cronoscalata, cioè una prova a cronometro individuale, quasi 4 km con una pendenza intorno al 10%, dalla scuola di Roccaspinalveti fino alla Rocca Vecchia dove c’era prima il paese, colpita dalla frana nel medioevo.

Per tutte le info consultare il volantino.

Il presidente dell’associazione, Rocchino Bucci, ci racconta come è nata questa manifestazione: “Tre anni fa in tempo di covid, dovevamo fare una grigliata tra amici, lo venne a

sapere il figlio di un nostro amico associato che in quell’anno stavano costruendo dei sentieri e da li è nata l’idea di fare un evento plurimo, aperte a tutte le famiglie, chi

va in bici, chi passeggia. Nella nostra società ci sono atleti di Roccaspinalveti che hanno contribuito fortemente alla realizzazione di questa manifestazione insieme al sindaco e

all’amministrazione comunale da cui abbiamo avuto il patrocinio e anche la piena disponibilità di palestra e scuola che purtroppo quest’anno sono in ristrutturazione e

la pasta party si svolgerà all’ombra della villa comunale, dove oggi ci sarà l’inaugurazione con il parco giochi per bambini. Collaborano con noi per la pasta party anche la protezione civile “FIR CB San Vitale di San Salvo”.

Abbiamo scelto Roccaspinalveti per questo evento pluridisciplinare e innovativo per una motivazione geopolitica, perché si sta bene sempre in questo paese, una temperatura fresca vista l’altitudine di 740 m. e ci sono amici fantastici che ci ospitano e collaborano insieme all’amministrazione comunale, per la riuscita della manifestazione”.