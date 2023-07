A Casalbordino finanziati dal Ministero lavori pubblici un milione e 665mila euro

Casalbordino è uno dei comuni che ha ottenuto ben due finanziamenti dal Ministero dell'Interno per i lavori di messa in sicurezza del territorio. "Dopo aver ottenuto il finanziamento sulla progettazione esecutiva delle opere che abbiamo candidato, ieri con grande orgoglio e soddisfazione, abbiamo avuto notizia che il nostro comune è stato ammesso a finanziamento anche per i lavori" annunciano il Sindaco Filippo Marinucci e il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Carla Zinni.

"Nello specifico, il nostro comune è risultato destinatario di 1milione 250mila euro per realizzare il secondo lotto di consolidamento di via Porta Nuova. Questo importantissimo finanziamento - spiega la Zinni - si aggiunge al milione di euro già ottenuto per il primo lotto dei lavori e ci consentirà di mettere finalmente in sicurezza tutto il percorso del nostro Belvedere, e di renderlo anche più fruibile".

Il secondo finanziamento per 405mila euro, invece, attiene all'intervento di riduzione del rischio idrogeologico sul lungomare, che sconta da anni la criticità del fenomeno erosione.

“Questo – concludono il Sindaco Marinucci e l’Assessore Zinni - è il risultato del lavoro e della costanza dell'Amministrazione, con cui cerchiamo di rispondere prontamente a tutte le opportunità di finanziamento che si presentano, senza mai farci trovare impreparati”.