PER MARCOVECCHIO E' POSITIVO L' IMPEGNO DELLA REGIONE CONTRO L' EROSIONE A VIGNOLA

“Esprimo soddisfazione per l’affidamento dell’incarico per la progettazione e direzione dei lavori per l’intervento di difesa dalla erosione costiera in località Vignola. Grazie allo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro da parte della Regione Abruzzo, abbiamo cercato di dare una risposta concreta e tempestiva al territorio attraverso interventi infrastrutturali fondamentali per contrastare il rischio idrogeologico in Abruzzo, un tema complesso e reso più urgente dai cambiamenti climatici in corso.”

Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio. “La bellezza di Vasto e del suo paesaggio costiero rappresentano una risorsa inestimabile e per questo vanno tutelati. Ora, con l’avvio di questo cantiere, il programma complessivo degli interventi potrà contare così su un determinante stadio di avanzamento.”