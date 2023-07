In semifinale otto autori al Premio Letterario Emily

Calorosa accoglienza da parte del pubblico cupellese e non per Comitato Direttivo, Giuria Tecnica e le giovani promesse Sofia Fiore e Serena Giove. Otto gli scrittori in semifinale

al Premio letterario Emily “I mille volti della violenza”, annunciati Venerdì 21 Luglio a Cupello.

Erano 128 i libri in gara per l’edizione del Premio letterario che prende il nome dall’associazione Emily Abruzzo , che dal 2007 opera a sostegno delle vittime di violenza. Gli otto finalisti sono stati comunicati ieri 21 luglio durante la cerimonia che si è tenuta in Largo del Re a Cupello , mentre la finale si terrà il 12 Agosto nella caratteristica Piazza Garibaldi.

L’evento, condotto dal Direttore artistico Virginio Di Pierro , trasmesso in diretta Facebook ha visto la partecipazione appassionata di tanti cittadini.

La Presidente del Premio,Teresa Maria Di Santo, con molta emozione ha sottolineato quanto questo Premio sia un valore aggiunto per il lavoro svolto dalle Associazioni Emily Abruzzo e Unione Nazionale vittime e quanto sia lo strumento più potente per creare una coscienza civile, per riconoscere e reagire a tutto ciò che offende la propria dignità

.

Il Direttore artistico Virginio Di Pierro ha annunciato gli otto finalisti, presentati in ordine alfabetico dalla Giuria Tecnica composta da Cristina Greco, Katiuscia Palladino, Luciano Del Plavignano, Roberta Boschetti, Candia Piedigrossi e da Giuliana Chioli e Marianna Forgione del Comitato Direttivo del Premio