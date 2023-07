Tiziana Magnacca ringrazia Tony Faga

E’ difficile spiegare ai residenti e ai turisti in vacanza a San Salvo Marina e Vasto Marina quanto sta accadendo in questi giorni sul fronte acqua. Preoccupazione amplificata dalle temperature di caldo record che rendono tutto insopportabile.

Interruzione del servizio idrico in piena stagione estiva. Ancor più grave che il Comune di San Salvo, il quale si è assunto l’onere di avvertire i cittadini raccogliendone le giuste lamentele, è stato avvisato a "cose fatte" mentre i lavori di manutenzione erano già iniziati e senza poter predisporre, in maniera preventiva, un tempestivo servizio di approvvigionamento.

Più che alle responsabilità per quanto è accaduto sui tempi e i modi dell’intervento di manutenzione, ci sarà tempo e modo per farlo, è necessario ribadire ed evidenziare il disagio creato alle famiglie e alle aziende in piena stagione estiva.

Un ringraziamento dovuto sento di farlo all’assessore alla Protezione civile Tony Faga che si è subito messo in moto per assicurare servizi alternativi per garantire, attraverso la disponibilità della Sasi, acqua con le autobotti.

Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei cittadini e dei turisti. L’acqua è un bene prezioso. Occorre che si lavori sempre per il fine ultimo, è chiaro ognuno per le proprie competenze, perché si creino meno disagi alle persone. Soprattutto quando vengono creati in estate. A proposito leggo che la Sasi ha comunicato, per l'ennesima volta, che nemmeno oggi ma domani si tornerà alla normalità.