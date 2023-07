Dolore e costernazione per la prematura scomparsa di Graziano Bellano. L'apprezzato chef di Cupello, in servizio in un hotel di San Salvo, è venuto a mancare all'età di 43 anni.

Per Bellano, che si è sentito male nel pomeriggio di ieri, sono stati vani i soccorsi. I funerali saranno celebrati lunedì 24 luglio, alle ore 10,30, nella Chiesa della Natività di Maria Santissima a Cupello.

Condoglianze alla famiglia.