SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE IL 26 LUGLIO 2023

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 9:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 10:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

1.

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del d.l. 34/2023, convertito dalla l 56/2023.

2.

Ratifica delibera di giunta comunale n. 149 del 22/06/2023 di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 4, del d.lgs n. 267/2000) e applicazione avanzo di amministrazione (art.187, comma 2 del d.lgs n.267/2000)

3.

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.