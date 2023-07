LA VITA NON E' UN RENDERING. IL CASO DI VIA VESPUCCI "POSTATO" DA TONINO MARCELLO

Via Vespucci un bel progetto di riqualificare se guardiamo i Render. Mi sono scontrato con il Sindaco cercando di far capire che non funzionava mostrando le mie perplessità per l’assenza di parcheggi sul progetto, purtroppo si è avverato ciò che pesavo.

Amministrazioni Incapaci di gestire questa situazione, Aiuole ricoperte dal cemento, Paletti dissuasori tutti distrutti, Vasi da arredo trasformati in cestini con fiori secchi e in alcuni punti impediscono anche il passaggio di una carrozzina, Marciapiedi trasformati in parcheggi su entrambi i lati. Giudicate voi.