Non possiamo inserirla nella nostra rubrica QUEL CHE NON VA, perché non ci è arrivata in redazione, ma l'abbiamo vista noi su facebook. Tuttavia abbiamo ritenuto di riprendere il post e rilanciarlo. Non solo perché a pubblicarlo è stato un balneatore, ma soprattutto perchè, anche in virtù di queste immagini, ci sembra sia il caso di avviare una riflessione seria sul nostro turismo. O no ?