L'associazione AttivaMENTE ricorda Maria Concetta Rubino

L'associazione AttivaMENTE per ricordare questa fantastica donna, Rubino Maria Concetta, istituisce nella giornata di Domenica 30 luglio alle ore 18:30 il primo Memorial in suo onore. Esso si terrà nell'omonimo centro estivo, in via Montenero, di fronte a Cosmo Gomme. Durante la serata, che sarà allietata da un rinfresco, saranno distribuite tre borse sociali, per tre famiglie che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del centro estivo, in maniera gratuita, spontanea e solidale.

La serata, oltre che rappresentare un'occasione per ricordare questa donna, per consegnare in maniera ufficiale le borse sociali, è altresì un modo per ringraziare ognuno di voi per averci incoraggiati, per averci sostenuti moralmente durante gli intensi periodi di attività, per averci dimostrato costantemente il vostro affetto e la vostra stima. La vostra presenza, e quella dei vostri bambini, impreziosirà questa serata all'insegna della riconoscenza, del ricordo, ma anche carica di entusiasmanti progetti futuri.