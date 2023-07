Massimo Molino Ã¨ il nuovo presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

È Massimo Molino il nuovo presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna. L’investitura è avvenuta nel corso del tradizionale appuntamento della cerimonia del ‘Passaggio del martelletto’ tra la presidente uscente Maria Pia Smargiassi e quello subentrante Molino, appunto, celebrata nella serata del 24 luglio.

Un evento intriso di valori lionistici e di momenti importanti per la vita di un sodalizio lionistico, a cominciare dall’ingresso di una nuova socia, la Dott.ssa Lucia Bruno, atto atipico per il tipo di cerimonia, ma che si spera rappresenti un buon viatico per la crescita associativa del Club. E poi la consegna delle Melvin Jones anticipata già nell’ultima Charter Night del Lions Club e finalmente portata a compimento per i soci Mariarosaria Toscano e Luigi Spadaccini. Molto apprezzati gli interventi dell’assessore al Welfare del comune di Vasto Nicola Della Gatta, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le organizzazioni di servizio, Lions in primis, e le istituzioni, di S.E. Mons. Mauro Lalli, incaricato della Nunziatura Apostolica, ambasciata del Vaticano, ad Amman (Giordania), che ha evidenziato l’impegno dei Lions per il bene comune al fine - ricordando il magistero di Papa

Francesco in merito - di trasformarci tutti in moltiplicatori della speranza, l’ispettore della P.S. Giuseppe Lalli, che ha raccontato invece la sua esperienza in occasione del

terribile terremoto dell’aprile 2015 in Nepal dove ha contribuito a salvare tante persone, atti che gli sono valsi la medaglia di bronzo al Valore civile. Infine il PDG

Tommaso Dragani ha parlato dei valori del lionismo e di un Lions Club. Uno dei momenti topici della serata il passaggio di consegne tra i presidenti. Quella uscente,

Maria Pia Smargiassi ha, quindi, inteso ringraziare i soci per il loro impegno nell’anno appena trascorso snocciolando, anche attraverso l’ausilio di un video, le attività

realizzate dal sodalizio nell’anno sociale. Il presidente subentrante Massimo Molino, dopo aver ricevuto la pin e il classico martelletto, ha delineato alcuni elementi

fondamentali che guideranno il suo mandato presidenziale, a cominciare dalla necessaria collaborazione dei soci a quella con gli altri Lions Club locali e non. Ha

ribadito con forza l’impegno verso iniziative sull’ambiente, come richiesto dalla presidente internazionale Patti Hill, e la lotta alla fame e di diffusione della cultura

della pace che sono tra i cardini del mandato del nuovo Governatore distrettuale Marco Candela. Ha quindi ricordato di aver sempre respirato ‘aria Lions in famiglia’

in quanto il papà, il compianto Ing. Mario Molino, era socio del Lions Club Vasto Host e mamma Angela Poli è stata fondatrice del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna di cui, a 96 anni, è tuttora socia effettiva. Denso di emozioni proprio il momento della telefonata con mamma Angela apparsa ancora piena di grinta e di attaccamento ai valori lionistici. In chiusura il presidente Massimo Molino ha presentato il Consiglio direttivo che lo accompagnerà nel suo mandato e che risulta così composto: