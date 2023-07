Al via i lavori di demolizione della tribuna coperta del “Davide Bucci”.

Dalla prossima settimana avranno inizio i lavori di demolizione della tribuna coperta dello stadio comunale “Davide Bucci”. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori Pubblici, Eugenio Spadano, per un intervento che ridarà smalto all’impianto sportivo.

“Il costo della demolizione, la consegna dei lavori verrà affidata la prossima settimana all’impresa, è di circa 350mila euro e l’intervento verrà eseguito nel tempo massimo di un mese. A tale fase, in attesa della realizzazione della nuova tribuna coperta, seguirà il progetto che prevede la sistemazione degli spogliatoi, a norma per lo svolgimento dei campionati regionali, e la risistemazione della tribuna scoperta, al fine di creare due zone distinte, una per i tifosi locali e una per gli ospiti” spiega l’assessore Spadano.

L’importo complessivo di tutti gli interventi di riqualificazione sarà di un milione di euro. “Il progetto in corso, una volta completato, servirà a ridare la piena agibilità allo stadio Davide Bucci – aggiunge il sindaco Emanuela De Nicolis – che presto tornerà a disposizione della squadra e dei tifosi biancazzurri”.