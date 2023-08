Le "Buone vacanze a tutti" di Fabio Raspa

Se quest'anno la stagione estiva non sta decollando le responsabilità vanno cercate a monte. Dico a monte in quanto non vi è stata una visione da parte di chi ci amministra, su quale obbiettivo la nostra città doveva prefissarsi. La stagione va programmata a febbraio, e i lavori di riqualificazione dovevano essere fermati per tempo, per dare la possibilità di organizzare manifestazioni e rendere fruibile il nostro lungo mare.

Le considerazioni da fare secondo il mio punto di vista sono le seguenti. La variante al piano demaniale doveva essere fatto a gennaio e non a maggio, visto che si era pensato di destinare le aree verdi ad aree attrezzate, come da deliberato di Consiglio Comunale. Così facendo, magari qualche operatore economico avrebbe risposto al bando, lo stesso che per ben due volte è andato deserto.

Le attrattive quest'anno stanno mancando e se qualche turista è venuto per la prima volta nella nostra città, per quale motivo dovrebbe tornarci anche l'anno prossimo? Pensiamo veramente che uno venga solo per la bella spiaggia e per il bel mare che abbiamo? Chi va in vacanza oltre a valutare l'eccellenza delle spiagge, valuta anche i servizi e ciò che può offrire la località scelta. Forse la mia sarà una considerazione di parte, ma sfido chiunque a riflettere su ciò che guardiamo e valutiamo prima di prenotare una vacanza.

Gli assessori improvvisati dovrebbero fare un mea culpa e magari tornare sui propri passi per non commettere gli stessi errori in futuro. Chiedere le dimissioni è il minimo che si possa fare, ma a mio avviso non c'è bisogno che vengano chieste, ma di coscienza il Segretario Comunale dovrebbe verificare la incompatibilità dell'assessore salito sul banco degli imputati.

Sollevo questo quesito , considerando che ella ricopre l'assessorato alla manutenzione e contestualmente è inscritta all'albo degli Architetti della provincia di Chieti, non curandosi di aver firmato progetti per aziende private, il quale edificheranno appartamenti su ex terreni pubblici. Ricordando sempre alla stessa, che nella scorsa amministrazione rivestiva il doppio ruolo, quello di Consigliere Comunale e quello di Presidente di Commissione Territorio, stessa commissione che ha deliberato la vendita del terreno citato.

Questo è quello che accade nella mia città, dove una maggioranza sorniona ne avvalla scelte pericolose e scellerate.

Buone vacanze a tutti.