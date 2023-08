Celebrazione di Sapori e Culture: Prodotto Topico 2023 a Dogliola

Lunedì 7 e martedì 8 agosto scorsi, a Dogliola, si è svolta un'esperienza culinaria straordinaria, diretta magistralmente dal dott. Orazio Di Stefano. La zona industriale si trasformò in un tripudio di sapori e profumi irresistibili grazie alla manifestazione "Prodotto Topico 2023", una festa per i sensi dedicata alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e oltre.

Mentre il sole calava sull'orizzonte, gli stand gastronomici si animarono, richiamando i visitatori con i profumi inconfondibili di pietanze speciali. E così ebbe inizio il viaggio culinario che attraversò confini e culture, portando i partecipanti in un mondo di scoperte deliziose. Oltre cinquanta prodotti topici provenienti da regioni diverse - dall'Abruzzo al Molise, dalla Puglia al Marocco, dall'Ucraina al lontano Pakistan - si contesero l'attenzione dei presenti. Le pietanze esposte divennero vere e proprie opere d'arte culinarie, ciascuna con una storia unica da raccontare. Tra gli stand, curiosi e golosi si spostarono tra le vetrine, attratti dai colori accesi e dalle composizioni artistiche di ogni piatto.

Gli artigiani culinari erano pronti a condividere la passione e la dedizione che si celavano dietro ogni creazione. Ogni boccone fu un invito a scoprire nuovi mondi, a esplorare tradizioni lontane e a connettersi con il patrimonio culturale di luoghi remoti. Mentre il crepuscolo avvolgeva l'evento in una luce magica, l'atmosfera vibrante e festosa continuava a crescere. Le risate e le chiacchiere si mescolavano ai suoni delle stoviglie e alle melodie di sottofondo, creando un'armonia unica che avvolse i partecipanti in un abbraccio caloroso e accogliente. Non c'era dubbio che "Prodotto Topico" fosse stato molto più di un semplice evento culinario; fu un viaggio emozionante attraverso culture e sapori, un'opportunità di scoprire il mondo attraverso il prisma della cucina e di condividere momenti indimenticabili con amici, familiari e nuovi compagni di avventura. Non ci resta ora di aspettare un anno, per il “Prodotto Topico 2024”