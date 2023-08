Il Nonno Vigile di Cupello: “Ringrazio Officina Cupello per la targa ma non ho compreso la presenza dell’ex Assessore”

Michele Carlo Boschetti, 77enne residente a Cupello, è anche conosciuto in paese come “Nonno Vigile”.

Dal 2017, da settembre a giugno, è possibile trovarlo all’entrata e all’uscita del polo scolastico del paese, intento a svolgere un’azione di presidio e tutela degli studenti.

La sua è un’attività del tutto volontaria, che con orgoglio porta avanti, all’unico scopo di difendere i bambini e i ragazzi che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

Il primo agosto, qualche giorno fa, all’interno della Festa dell’Unità democratica, organizzata da Officina Cupello (sigla che racchiude le forze di opposizione all’amministrazione attuale), gli è stata consegnata una targa al merito, per l’attività svolta in questi anni a servizio dei giovani di Cupello.

Proprio in merito a questa vicenda, Michele Carlo Boschetti ha voluto rilasciare una dichiarazione:



“È stato un grande piacere ricevere una targa di riconoscimento da Officina Cupello per l’attività svolta in questi anni. Nessuno, prima di loro, lo aveva fatto e per questo li ringrazio per il pensiero nei miei confronti.

D’altra parte, vorrei puntualizzare alcuni aspetti, che ho tralasciato durante la consegna della targa, in segno di rispetto verso la manifestazione e i suoi organizzatori.

Sul palco, quella sera, era presente anche l’ex Assessore alle Politiche Sociali dell’attuale maggioranza. Il suo assessorato comprendeva anche la delega alla scuola. In questi anni, nelle tante manifestazioni e iniziative svolte, non ha mai pensato di ringraziarmi per l’attività di presidio davanti alle scuole.

Ora, invece, si è accodata con entusiasmo alla consegna della targa.

Riconoscere e premiare un’azione sociale, fatta a servizio dell’intera cittadinanza, come quella del Nonno Vigile, è un atto di stima nei confronti di chi la svolge e dovrebbe prescindere dalle simpatie politiche del momento.”