NON VIENE RISOLTO DAL COMUNE IL PROBLEMA RAPPRESENTATO DALLA SOSTA SELVAGGIA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI SUL VIALONE ACCANTO AL CENTRO INSIEME.

CONTINUANO LE SOSTE IN DIVIETO E L'ABBANDONO DI RIFIUTI ORGANICI E BIOLOGICI, MENTRE I MEZZI PESANTI DANNEGGIANO LA STESSA STRADA, COME DIMOSTRA IL VIDEO PERVENUTO IN REDAZIONE