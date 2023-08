TUTTO PRONTO A SCERNI PER LE RUELLE

“Tutto pronto per l’edizione 2023 dell’evento “Pi Lu Ruelle de lù Paese”, il percorso enogastronomico che vuole raccontare e far rivivere la migliore tradizione dell'enogastronomia e delle tradizioni della transumanza”. Ad affermarlo sono gli organizzatori delle due giorni che si svolgeranno l’11 e il 12 agosto prossimi come da programma all’interno del borgo storico di Scerni. “Un evento unico – spiega l'associazione Lucene Legambiente, associazione responsabile dell'organizzazione - dove i ristoratori scernesi, le due Proloco locali e tutte le associazioni di Scerni prepareranno piatti e prodotti tipici della nostra tradizione agraria. I visitatori e turisti potranno compiere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori tra musica e suggestioni architettoniche. Infatti i vicoli del centro storico prenderanno vita attraverso piatti tipici, cantine vinicole, artigiani, musica dal vivo e artisti.

“Ruelle de lù Paese – spiegano il sindaco Carlucci unitamente ai componenti della giunta - è un progetto ideato e organizzato dall’amministrazione comunale unitamente ad uno specifico Comitato con il desiderio di restituire la dovuta attenzione al centro storico attraverso un evento in grado di valorizzare le ricchezze locali, paesaggistiche e culturali oltre che enogastronomiche. Obiettivo della manifestazione è quello di trasformare il nostro bel borgo in un percorso sensoriale, in una vetrina espositiva che racchiude tradizione, gusto, saperi e anche innovazione ambientale guardando sempre al futuro e allo sviluppo del territorio. L’amministrazione è impegnata alla valorizzazione dei tratti identitari del nostro borgo storico di Scerni, collocato sulla collina in una posizione strategica tra la Costa dei Trabocchi ed i paesaggi agrari del medio ed alto vastese, e le Ruell vuole essere non una sagra ma una vetrina turistica del nostro territorio”.

Alla manifestazione si potrà accedere, a partire dalle ore 19, da Piazza De Riseis con possibilità di una navetta.