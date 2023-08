L' aggressione del lupo provoca il dispiacere della sindaca

“Sono veramente dispiaciuta per quanto accaduto alla ragazza che ieri sera è stata morsa da un canide (probabile lupo) a San Salvo Marina. Un episodio che non doveva accadere e che non deve più ripetersi per la tranquillità dei residenti e dei turisti. Una situazione che si è già verificata sul lungomare di Vasto e che non possiamo non risolvere. Quella del canide è una presenza che inquieta e che purtroppo appare, a tutt’oggi oggi, sottovalutata da chi è demandato a porvi rimedio”. A dichiararlo il sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis dopo l’ennesima aggressione di un canide questa volta prendendo di mira una ragazza undicenne.

“Tutta la mia vicinanza e l’affetto della comunità sansalvese nei confronti della ragazza” ha aggiunto il sindaco De Nicolis.

Intanto il primo cittadino ha provveduto ad inviare una pec al Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al presidente del Parco Nazionale della Maiella, all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, alla Polizia Provinciale di Chieti, ai Comando dei Carabinieri Forestali della Stazione di Vasto, all’Ufficio circondariale marittimo di Vasto e al Servizio veterinario della Asl Lanciano – Vasto – Chieti per la segnalazione dell’accaduto e della presenza nel territorio di un canide, probabile specie lupo.

“Vi invito, pertanto, ognuno per le rispettive competenze, ad attivare e porre in essere ogni azione necessaria a scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone” scrive il sindaco di San Salvo.

San Salvo, 12 agosto 2023