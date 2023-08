IL CIFF E CIAFF DI VENTRIINA VINCE IL PRODOTTO TOPICO 2023

Il Ciff e ciaff di ventricina di Fossacesia (categoria prodotti) è vincitore della Finale del Prodotto topico 2023, svoltasi in zona artigianale a Dogliola lo scorso 8 di agosto. Mentre sono risultati vincitori: per la categoria primi piatti il Vareniky dell’Ucraina, per la categoria secondi il calamaro di ventricina di Mafalda e per la categoria dolci il fiadone alla ricotta di Fresagrandinaria. Ricevono le Gran menzioni dell’Organizzazione la Pro Loco di Opi per aver allestito il miglior stand e la Pasticceria Bella Napoli per aver allestito lo stand più completo.

I suddetti vincitori saranno premiati la mattina di sabato 2 settembre presso il Comune di Dogliola, dove sarà proclamato anche il cacio cavallo impiccato (di Luca Cipriani) e, soprattutto, illustrato il nuovo Progetto formativo di divulgazione delle topicità locali con annesso Regolamento Anpt 2023