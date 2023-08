"Campane, Campanelle - Una Giornata Indimenticabile a Vasto"

Sotto il sole radiante del 16 agosto si è svolta la suggestiva "Sagra delle Campanelle di San Rocco" a Vasto, un incantevole borgo sulla costa dei Trabocchi abruzzese. Questa tradizionale festa, che si ripete con successo da diversi decenni, celebra il leggendario San Rocco, un pellegrino noto come l'antesignano di tutti i turisti, il quale vagava attraverso le terre con una campana appesa al suo bastone, annunciando la sua presenza con un caratteristico tintinnio.

L'atmosfera magica che avvolge la "Sagra delle Campanelle" trasforma Piazza Rossetti in un vivace punto d'incontro per visitatori e abitanti locali desiderosi di immergersi nella ricca cultura e nell'artigianato abruzzese. Il fulcro di questa manifestazione è il grande mercato dell'artigianato, dove si può ammirare una vasta selezione di campanelle in terracotta dipinta. Queste opere d'arte sonore si presentano in un caleidoscopio di dimensioni e colori, realizzate con materiali come ceramica, terracotta, ottone e vetro. Ogni partecipante ha l'opportunità di portare a casa una di queste campanelle, contribuendo a creare un'atmosfera sonora unica e festosa, scandita da un gioioso scampanellio.

Ma la Sagra non si limita solo alle campanelle; i prodotti artigianali in terracotta e vimini, esposti con maestria, rendono omaggio all'abilità e alla creatività degli artigiani locali. La festa è impreziosita dalla presenza di un coro folkloristico, che intrattiene il pubblico con balli e canti della tradizione abruzzese, trasportandoci in un mondo di autenticità e vivacità.

L'Assessorato al Commercio ha fatto sì che questa manifestazione, che unisce sacro e profano, diventasse un appuntamento annuale atteso con grande entusiasmo. La "Sagra delle Campanelle di San Rocco" è un omaggio non solo al santo, ma anche ai turisti estivi che animano la città.

L'evento celebra l'immagine di San Rocco, il pellegrino che, colpito dalla peste, attraversò il continente agitando la sua campanella per avvisare della sua presenza, incarnando il viaggiatore per eccellenza. Dal lontano periodo degli anni '60, quando nacque questa tradizione, la Sagra delle Campanelle di San Rocco è cresciuta in popolarità, catturando l'interesse di un pubblico sempre più vasto. Piazza Gabriele Rossetti, dalle prime luci dell'alba fino alle stelle scintillanti della mezzanotte, si trasforma in un affascinante mondo di colori, suoni e tradizione. In una notte scintillante, la festa culmina con un spettacolare fuochi d'artificio sul mare, offrendo un finale luminoso e suggestivo a questa giornata di festa. Una giornata che unisce residenti e visitatori in un tributo vibrante alla storia di di Vasto e all'iconico San Rocco, il cui segno distintivo rimane il tintinnio gioioso delle campanelle.