“FDI San Salvo: grande attenzione per il lavoro svolto dal Presidente Meloni”

“Abbiamo incontrato turisti e cittadini registrando una grande attenzione per il lavoro svolto dal Presidente Meloni in questi primi mesi alla guida della nazione” così in una nota il circolo cittadino di San Salvo che nella giornata di venerdì 18 agosto ha organizzato un gazebo per illustrare le Politiche attuate fino ad ora e quelle in procinto di essere varate dal governo nazionale.

“Ringraziamo il Senatore Sigismondi, sempre vicino alle esigenze e alle iniziative del territorio, per aver partecipato alla manifestazione e per aver contributo a far conoscere, a tutti gli interessati, l’attività parlamentare e governativa svolta da Fratelli D'Italia a livello locale, regionale e nazionale”