1.000.000 DI VISUALIZZAZIONI PER IL POST DI FABIO TRAVAGLINI DEDICATO A ROSA E COSTANTINO

Alcuni giorni fa, Fabio Travaglini ha dedicato un post su facebook alla chiusura di un negozio di vicinato del centro cittadino.

Il post, come dimostra il report qua sopra, ha raggiunto e superato il milione di visualizzazioni.

Si tratta di un risultato che ci induce ad interrogarci sui motivi di un così ampio ed inaspettato successo. E probabilmente, come noi, si interrogheranno anche appassionati e tecnici dei social media, comunicatori e sociologi del web, politici e personaggi alla ricerca della visibilità.

Cosa abbia fatto scattare l' algoritmo di facebook in modo così esponenziale per noi resta un mistero, giacché non basta a spiegarlo il fatto che Travaglini sia un uomo pubblico molto conosciuto nel territorio e né che il negozio che sta per chiudere sia stato frequentato in sette lustri da centinaia e centinaia di famiglie.

Forse il successo si deve alle parole usate dal nostro editore (crescita della Città, sorrisi, buon umore) o la tematica toccata. Ma anche queste non sembrano sufficienti, perché se così fosse quando viene postata la cronaca di un concerto di un personaggio famoso l' algoritmo dovrebbe esplodere ancora di più.

In ogni caso, pur non conoscendo le motivazioni tecniche di un milione di visualizzazioni, ci è sembrato giusto pubblicare questo fatto, perché si tratta incontrovertibilmente di una notizia