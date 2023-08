POLIGNANO E BARLETTA CON ITALIA NOSTRA VASTO

Programma di Domenica 17 SETTEMBRE 2023

- Partenza alle ore 7:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso (Vasto e San Salvo Marina, Termoli, ecc..).

- Visita guidata a Polignano.

- Pranzo libero.

- Visita guidata a Barletta (Colosso di Eraclio, Cantina della disfida, castello, centro storico).

Rientro a Vasto per le ore 21:30

Costi

Euro Viaggio: euro 40 per i soci, euro 45 per i non iscritti ad Italia Nostra

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)

Livello di difficoltà

Alla portata di tutti