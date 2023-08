Venerdì 1 settembre, dalle ore 19,30 in poi, in Piazza Alcide De Gasperi (quartiere 167)* a San Salvo, ci ritroveremo tutti insieme dopo le ferie per una festa organizzata dalla nostra coalizione e dai consiglieri di minoranza.

Sarà una bella serata all’insegna del buon cibo e della buona musica, con liscio e balli di gruppo.



Ingresso gratuito, non mancate. Vi aspetto con le vostre famiglie e i vostri amici!





https://fb.watch/my3u8jQc7W/

--