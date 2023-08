PAGATI ALTRI 23.200 EURO PER I CONTAINER – SPOGLIATOI IN UN CAMPO INUTILIZZATO

COME TUTTI SANNO LO STADIO “DAVIDE BUCCI” NON E’ UTILIZZATO PERCHE’ SONO IN CORSO DEI LAVORI: PROPRIO IN QUESTI GIORNI SUL WEB SONO APPARSE FOTO DELLA TRIBUNA ORAMAI DEMOLITA; GLI ULTRAS DA MESI PROTESTANO ANCHE PLATEALMENTE PERCHE’ LA SQUADRA DEL CUORE NON PUO' GIOCARE NELLO STADIO BUCCI.

MA COME DIMOSTRA LA DETERMINA DI PAGAMENTO DA NOI PUBBLICATA, NONOSTANTE QUESTI FATTI NOTI A TUTTI, IL COMUNE HA PAGATO E CONTINUA A PAGARE NOLEGGI PER UNO SPOGLIATOIO NON UTILIZZATO (ALLOCATO IN CONTAINER CON BAGNI).

QUA CI VIENE IN MENTE IL GRANDE TOTO’