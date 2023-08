INDOVINA - INDOVINELLO

Siamo costretti a tornare nuovamente sulla zona commerciale, per cercare di impedire che diventi la più degradata dell’interna Città. Più che costretti, siamo indotti a tornarci per le continue e pressanti segnalazioni di alcuni operatori della zona, che EVIDENTEMENTE si rivolgono a noi dopo essersi rivolti agli amministratori, senza essere stati ascoltati.

E' stata predisposta, in questi giorni, in loco una fermata bus forse per far vedere ai passeggeri dei bus che il Comune non riesce né far rispettare i due divieti di sosta dalle decine camion che vi si accampano e né a rimuovere le auto incidentate lasciate lì in bella vista. Eppure si tratta di una zona interposta tra l’unica uscita autostradale cittadina e la prima industria manifatturiera del comprensorio, dove insiste il primo Centro commerciale locale e la più grande concessionaria plurimarche da poco diventata spa; insomma una zona che meriterebbe più cura e pulizia ed invece viene lasciata all’abbandono. Ma forse, più che prendere in giro gli operatori, con questa nuova fermata si vuole ottenere il titolo di fermata più brutta del mondo da contrapporre a quella di Napoli – Posillipo dove c'è la fermata più bella del mondo:

https://www.fanpage.it/napoli/la-fermata-del-bus-piu-bella-del-mondo-e-a-napoli-in-via-posillipo/

Non sfuggirà ai lettori che accanto alla “nostra” fermata ci sono camper, roulotte, trattatori stradale e, seminascosta, un auto abbandonata, dietro le erbacce e davanti asfalto divelto. Se si continua così, diventeremo famosi come Posillipo: loro per avere la fermata più bella e noi per avere quella più brutta. Ma non fa niente: bene o male, purché se ne parli.