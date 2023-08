IN ROMANIA VA SOLO LA MAGGIORANZA

Sarò pure cattivo, come spesso mi dicono taluni colleghi della maggioranza. Ma sono davvero costretto ad intervenire o intervenire nuovamente in modo polemico col sindaco De Nicolis, perché quello che sto vedendo adesso, ossia nel corso di quest’Amministrazione, non l’ho mai visto nelle passate cinque legislature (né in quella in cui sono stato ininterrottamente consigliere di opposizione al centrosinistra, dal 1994 al 2008, e né in quella in cui sono stato il primo degli eletti, tanto è vero che ho dovuto presiedere la prima seduta di d’ insediamento, del 2012). Nel corso di queste legislature, la minoranza è stata sempre coinvolta nei gemellaggi e nelle missioni all’estero: andarono Vitale Cilli con Arnaldo Mariotti in Kossovo, Gino Raspa, prima, ed Antonio Castaldo, poi, con Gabriele Marchese in Australia e la stessa Tiziana Magnacca con Vania Perrucci a Saint Nicolis de Port in Francia.

Stavolta, invece, al rinnovo del gemellaggio con Tarnaveni (Romania), la sindaca si è portata dietro ben tre consiglieri di maggioranza (Angelo Fabrizio, Carla Larcinese e Roberto Rossi) e a noi della minoranza non ci ha nemmeno invitati. A parte che rappresentiamo quasi la metà della Città, è consigliato dalla stessa Anci di coinvolgere tutto il Consiglio comunale nei gemellaggi, perché quando cambiano gli equilibri politici, le Città gemellate già conoscono le rappresentanze di ogni tipo. Inoltre il nostro ruolo di consiglieri dovrebbe essere garantito dal presidente del Consiglio comunale, Tiziana Magnacca, la quale avrebbe dovuto informarci di questa missione “consiliare”

Ove l’ultima indelicatezza della sindaca di ignorare la ricordata prassi consolidata nei Comuni dipendesse dalla durezza della nostra opposizione, le ricordo (anzi la informo, perché lei non c’era) che il confronto durissimo con il centrosinistra non impedì al sindaco Marchese (che stava per essere da noi messo in minoranza nella sua ultima legislatura) di inserire nella delegazione per l’Australia anche il nostro Antonio Castaldo.