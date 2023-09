Soddisfazione dell’Assessore Zinni

Il Ministero della Cultura ha pubblicato il D.D.G n. 614 del 22.08.2023 con l’elenco dei comuni beneficiari per il 2023 della misura prevista dal decreto del Ministro della cultura contenente contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri.

"Avvieremo le procedure di acquisto dei libri per un ammontare equivalente all’importo riconosciuto" dichiara il Vicesindaco con delega alla cultura, Carla Zinni che prosegue spiegando come “anche quest'anno abbiamo voluto partecipare al bando di richiesta dei contributi poiché riteniamo che, anche nell'epoca della tecnologia e dell'avvento degli e-books, è quanto mai necessario sostenere l'editoria e tutte quelle piccole attività libraie in un momento economico difficile come questo”.