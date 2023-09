PARTE DA DOGLIOLA IL SECONDO DECENNIO DEL PRODOTTO TOPICO

Nella pittoresca cornice del comune di Dogliola, situato nella splendida Provincia di Chieti in Abruzzo, la mattina di domenica 3 settembre è stata un'occasione speciale per la comunità locale e oltre. La sala consiliare del Municipio ha ospitato la premiazione del "Prodotto Topico 2023," un evento che ha fatto brillare i riflettori sulle prelibatezze culinarie della regione. L'evento è stato orchestrato con maestria dal dott. Orazio Di Stefano, l'instancabile organizzatore del "Prodotto Topico 2023." Tra gli illustri presenti, il Sindaco del comune ospitante, Giovanni Giammichele, ha accolto calorosamente i partecipanti insieme al sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e altre personalità di spicco, tra cui i responsabili della Protezione Civile di San Salvo. Una platea attenta ha assistito con entusiasmo alla proclamazione dei vincitori della finale del "Prodotto Topico 2023."

https://youtu.be/oLYRPqjsrJI?si=zUks2X6zUeOTB_-q

Il titolo ambito di vincitore assoluto del "Prodotto Topico della X edizione" è stato assegnato all'incantevole "Ciff e Ciaff" di ventricina di Fossacesia. Questa delizia gastronomica ha saputo conquistare il palato dei giudici, emergendo come un vero gioiello culinario della regione. La competizione ha visto anche altre categorie di prodotti alimentari. Nella categoria "Primi Piatti," il "Vareniky" proveniente dall'Ucraina si è aggiudicato il primo posto, dimostrando la diversità culinaria che rende questo evento così speciale. Per quanto riguarda la categoria "Secondi," il premio è andato al "Calamaro di Ventricina" di Mafalda che ha conquistato i cuori dei giudici e dei presenti. Infine, nella categoria "Dolci, e bevande" il premio è andato al "Fiadone alla Ricotta" di Fresagrandinaria che ha fatto la sua dolce affermazione. L'Organizzazione del "Prodotto Topico 2023" ha riconosciuto anche l'impegno straordinario di alcune parti: la Pro Loco di Opi è stata premiata per aver allestito il miglior stand, mentre la Pasticceria Bella Napoli ha ricevuto riconoscimenti per aver creato lo stand più completo, che ha catturato l'attenzione di tutti i presenti. Infine, è stato proclamato per la prossima edizione “Prodotto topico della Puglia” il "Caciocavallo impiccato" di Luca Cipriani, confermando la diversità e la creatività che caratterizzano l'evento "Prodotto Topico."

In questo giorno speciale, Dogliola si è distinta come un luogo in cui la cultura, la tradizione e la cucina si intrecciano in modo indimenticabile. Il "Prodotto Topico 2023" ha celebrato l'arte culinaria e ha dimostrato che la passione per il cibo può unire le persone in un momento di gioia e convivialità. Il successo dell'evento è un omaggio alla ricchezza culinaria e culturale di questa affascinante regione, e sicuramente, il "Prodotto Topico 2023" sarà ricordato come una pietra miliare nella promozione e nell'apprezzamento delle specialità locali. Al termine della premiazione, il dott. Orazio Di Stefano ha illustrato il nuovo "Progetto formativo di divulgazione delle topicità locali" insieme al relativo "Statuto Aptm 2023." Questo ambizioso progetto promette di valorizzare ulteriormente le ricchezze culturali e gastronomiche della regione e di avvicinare sempre più persone alle meraviglie di Dogliola e dei suoi dintorni.

La giornata è stata un trionfo di cultura, tradizione e delizia culinaria, e rimarrà indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di partecipare. Il "Prodotto Topico 2023" è stato un tributo al patrimonio gastronomico e culturale e sicuramente sarà ricordato come un momento di gioia, unione e scoperta.