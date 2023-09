CLAUDIO FILIPPINI TRIO IN CONCERTO AI GIARDINI Dâ€™AVALOS PER RICORDARE IL MAESTRO ANGELO CANELLI

Domenica 10 settembre alle ore 21 presso i Giardini di Palazzo D'Avalos si esibirà il noto pianista Claudio Filippini affiancato dal contrabbassista Luca Bulgarelli e dal batterista Marcello Di Leonardo in un concerto straordinario, promosso dall’Assessorato alla Cultura, dedicato al maestro Angelo Canelli. Per l’occasione sarà eseguita una selezione delle sue meravigliose composizioni. L'ingresso è gratuito.

"Questo concerto promette di essere - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - molto più di una semplice esibizione musicale. Sarà una serata di commozione, un tributo sentito a un maestro amato e rispettato. Le note che risuoneranno nei Giardini D'Avalos porteranno con sé il ricordo di Angelo Canelli, il cui spirito musicale continua a ispirare una generazione di musicisti e a vivere attraverso le mani e il cuore di Claudio Filippini e del suo straordinario trio".

"In quasi tutte le lingue del mondo - dichiara il musicista, Claudio Filippini - si usa lo stesso termine per definire i verbi suonare e giocare. Con Luca e Marcello c'è un'intesa tale che questi due elementi si fondono perfettamente per la spontaneità con la quale improvvisiamo insieme. Per questo invitiamo tutti a non perdere l'opportunità di essere parte di questa esperienza musicale indimenticabile in cui verrà celebrata l'eredità di Angelo Canelli. Grazie al Comune di Vasto per averci dato la possibilità di organizzare l'evento".