Nasce il nuovo teatro dellâ€™associazione creatiVita

Si terrà domenica 10 settembre presso via Delle Rose ,10 l’inaugurazione di un nuovo importante spazio culturale appena nato a San Salvo. Il nuovo teatro dell’associazione creatiVita ospiterà eventi e spettacoli!

“È per noi la realizzazione di un vero e proprio sogno, commenta Stefania Pascali. È da tanti anni che lavoriamo e finalmente ora siamo riusciti a costruire con le nostre forze una sede degna della nostra associazione. “ Luigi Cilli continua “Abbiamo un palco per fare le prove e per proporre eventi di qualità. Siamo felicissimi di aver dato vita a questo nuovo spazio che faremo crescere anno dopo anno affinché diventi un nuovo punto di riferimento per la cultura della città! Ringraziamo inoltre la Fondazione Abruzzo Riforme e l’associazione Ecce Ratio per l’enorme opportunità dataci. “

Mimmo di Nardo dice: “In qualità di presidente dell’associazione Ecce Ratio posso dire che siamo contentissimi che creativita abbia preso in gestione uno degli spazi del palazzo e ci abbia costruito un palco. Quando scendi giù hai davvero l’impressione di essere in un teatro. Questo è uno degli scopi che si prefigge anche la nostra associazione ossia promuovere l’arte e la cultura in ogni sua forma. Presto ci sarà una grande festa per una completa e totale inaugurazione del posto e sveleremo tutte le altre belle novità .