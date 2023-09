In uscita il libro di Dario Leone e Don Nicola Florio “COME UN SALVAGENTE

La casa editrice Nulla Die, la Parrocchia della Natività di Maria Santissima e il Centro Studi Nazionale “D. Losurdo”, sono lieti di annunciare l’uscita del saggio “Come un salvagente. Dialogo tra un sacerdote cattolico e un sociologo marxista”. Si tratta un’iniziativa culturale rivoluzionaria nel suo genere che apre uno spazio di dialogo e di confronto sulla condizione umana odierna, sviluppato tra due figure emblematiche tradizionalmente poste su posizioni differenti.

Dario Leone e don Nicola Florio danno vita a un carteggio appassionato nel quale affrontano i temi della vita, della felicità, della sfera emotiva davanti a un’umanità priva di riferimenti e incline al disimpegno, alla fuga dalle responsabilità, ai relativismi etico e morale. È bastato un grappolo di anni per sgretolare gli organismi di azione collettiva che legittimavano la progettazione e l’azione in prospettive di lungo periodo e ridurre al silenzio grandi ragioni orientanti in favore di logiche interscambiabili e provvisorie. Lentamente l’ideologia e la religione, in quanto produttrici di strutture culturali ampie e durature, iniziano a cedere.

Da questa prospettiva si avvia lo straordinario confronto tra un sacerdote e un sociologo sul mondo, la vita, il significato dell’esistenza e la prospettiva dell’umanità. Nella volontà di favorire il recupero delle solidità valoriali durature, nasce quest’opera saggistica rivoluzionaria nel suo contenuto letterario e simbolico, visto che apre un varco importante per la costruzione di liberi spazi confronto culturale e di senso critico. Ma soprattutto l’obiettivo è l’unità tra persone diverse (che un sacerdote e un marxista ateo rappresentano significativamente), nella certezza che solo un salvagente costruito da soggetti consapevoli e disposti alla discussione, al confronto aperto e alla sperimentazione di soluzioni positive sinergiche, possano “salvare” – appunto – tutti coloro che senza alcuna direzione, navigano a vista nel mare dell’indifferenza e del relativismo.

Il libro è già disponibile in tutti i bookshop su internet e da domani nelle librerie. Nel territorio del Vastese, segnaliamo il Bistrot letterario Moliere a San Salvo, la Nuova libreria e Mondadori Store a Vasto. A breve don Nicola Florio e Dario Leone renderanno noto il calendario delle presentazioni del libro, partendo dalla loro comunità di Cupello.

Di seguito, il booktrailer del libro:

https://www.youtube.com/watch?v=j_l08xFwtY0&ab_channel=DarioLeone