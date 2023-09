Settembre, andiamo. E’ tempo di TORNARE A CAMMINARE con Stefano Suriani

“Settembre, andiamo. E’ tempo di TORNARE A CAMMINARE”. E’ questo lo slogan di introduzione con il quale dall’ASD Cammini e Benessere presenta la Camminata Dimostrativa Gratuita a passo di Camminata Sportiva SICS, della lunghezza di 6 km. su circuito cittadino, organizzata a Vasto (CH) per domenica 10 settembre, con inizio alle ore 8.45 e conclusione alle ore 10.00, con ritrovo e arrivo all’ex pista di pattinaggio alla Villa Comunale.

“Settembre – spiega Stefano Suriani, presidente del sodalizio e Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, oltre che atleta della disciplina - è il mese dei buoni propositi che difficilmente diventano risultati, ma noi vogliamo invertire la rotta e far sì che sia occasione di ripartenza dinamica e sportiva alla portata di chiunque voglia mettersi in gioco, ovviamente assieme a NOI, offrendo tutta la nostra competenza, competenza ed esperienza pluriennale, nell'ambito dei Cammini”.

A suggellare l’importanza dello sport, del movimento ed esercizio fisico, vi è la presenza di numerosi partner legati allo sport, alla salute e al benessere, che testimoniano di fatto la validità della Camminata Sportiva, insegnata con il protocollo formativo della Scuola Italiana di Camminata Sportiva. La partecipazione è libera e gratuita, e adatta a chi è in condizioni fisiche idonee alla pratica sportiva non agonistica. Per partecipare, indossando abbigliamento e calzature sportive, è necessario contattare Stefano Suriani al 3476238600.





Stefano Suriani