VASTO SI PREPARA ALLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE

Nel corso dell’estate è stata conclusa la gara d’appalto per la gestione degli asili nido comunali “San Paolo” e “Tana Dei Cuccioli” che è stata affidata per entrambi alla “Cooperativa Gialla” per i prossimi tre anni, come da bando di gara. Lunedì 11 settembre riprenderanno le attività anche dell’asilo nido Stella Maris gestito dalla Cooperativa La Piramide. Terminato anche l’iter di aggiudicazione della gara d’appalto per l’assistenza specialistica ai disabili nelle scuole alla Cooperativa Pianeti Diversi. Sono stati ultimati inoltre i lavori di sostituzione di tutti gli infissi nei plessi Spataro e Peluzzo, grazie a due finanziamenti di circa 500 mila Euro per migliorare l’efficienza energetica. Nel corso del periodo estivo è stata realizzata una nuova palestra presso la Scuola Incoronata ed eseguiti lavori di manutenzione straordinaria presso la Palestra della Scuola Media Rossetti. Nel plesso della Scuola Peluzzo è stata realizzata una nuova aula.

Il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Edilizia e Politiche scolastiche informano che sono stati portati a termine inoltre i consueti lavori di manutenzione ordinaria in tutti i 15 plessi della Città con il supporto delle Dirigenti Scolastiche e del personale delle scuole, che sono impegnati negli ultimi preparativi per accogliere gli alunni. Particolare attenzione è stata riservata al ripristino delle parti in cui si erano registrate infiltrazioni d’acqua, ripuliti tutti gli spazi verdi all’esterno, ed effettuati lavori di verniciatura in aule e corridoi.

Nel frattempo sono riaperte le iscrizioni al servizio mensa scolastica che riprenderà il 24 settembre, ed il trasporto scolastico il 13 settembre. Sono stati eseguiti con risorse comunali gli importanti lavori di trasloco e di predisposizione e suddivisione delle nuove aule nelle tre sedi sostitutive della Scuola Media Paolucci: Santa Maria del Sabato Santo, Madonna dell’Asilo e Istituto S. Gabriele. Ulteriori migliorie saranno realizzate nei prossimi giorni. Interventi sono in corso anche per il Centro Provinciale d’Istruzione per adulti (CPIA), che dopo tre anni trascorsi presso una struttura privata in locazione che l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire, viene trasferito nel plesso della Scuola Media Rossetti.