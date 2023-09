Sabato 16 settembre “Pigiama Run” a San Salvo

Correre e camminare per i bambini malati di tumore. E’ l’invito che il Comune di San Salvo rivolge a tutti i cittadini a partecipare al Pigiama Run per indossare il pigiama il pigiama e scendere in strada sabato 16 settembre. Il ritrovo è alle ore 18.00 su via Istonia, all’altezza della profumeria Durante, per proseguire su viale Duca degli Abruzzi e corso Garibaldi per arrivare in piazza San Vitale. Sono solo 1.200 metri, un momento che potrà essere vissuto anche in famiglia per educare alla solidarietà!

“E’ una grande opportunità per la città per alzare il proprio livello di sensibilità e di solidarietà verso le tematiche della prevenzione ei tumori e più un generale delle malattie” commenta il sindaco Emanuela De Nicolis. Questa mattina nell’aula consiliare c’è stata la presentazione della tappa sansalvese del Pigiama Run, la storica corsa e camminata non competitiva di Lilt (Lega italiana contro la lotta ai tumori), che si tiene nel mese di settembre, dedicata in tutto il mondo al Gold Ribbon ovvero ai tumori pediatrici.

Ha fatto gli onori di casa il vicesindaco, nonché assessore alla Sanità Eugenio Spadano, che ha evidenziato come l’Amministrazione comunale, assieme al sostegno di Amazon San Salvo, voglia sensibilizzare i cittadini ad affrontare il problema della vicinanza ai malati oncologici per un’iniziativa nazionale della Lilt che si tiene a settembre. “Un’iniziativa che dà spessore per condividere e sensibilizzare su tematiche così importanti di prevenzione della salute”.

Per la Lilt è intervenuto il coordinatore regionale Giuseppe Calabrese, ha ricordato le tante attività svolte dall’associazione “che supporta, fa prevenzione e cura dei tumori. Pigiama Run per solidarietà nei confronti dei bambini malati di tumore che trascorrono le loro giornate in pigiama per lunghi periodi in ospedale”. L’assessore alle Politiche giovanili Elisa Marinelli ha annunciato che in aggiunta al Pigiama Run ci sarà sempre sabato la seconda edizione di “Bambini in festa” per presentare e far conoscere le attività sportive presenti nel nostro territorio per sensibilizzare le famiglie per una manifestazione organizzata dalla New Generation.

Amazon, main sponsor dell’iniziativa, in prima linea nei suoi dieci centri in Italia per sostenere questo appuntamento “perché attenti al sociale e agli aspetti solidali”. Per la sede di San Salvo sono intervenuti il responsabile del personale Alessio Traini ed Enrica Palmieri, assistente del general manager. Hanno annunciato che Amazon oltre a contribuire a livello nazionale farà un ulteriore gesto a sostegno per ogni dipendente partecipante al Pigiana Run. L’amministratore delegato Nicola Fabrizio ha rivendicato l’attenzione della Metamer verso le tematiche sociali e il territorio verso i corretti stili di vita.

Hanno partecipato alla conferenza stampa Monica Marinari (Lory a Colori), William Turilli (Airc), Michele Colamarino e Giampaolo Colameo (Podistica San Salvo) e il consigliere comunale delegato alla Cultura Maria Travaglini che ha concluso l’incontro ribadendo l’importanza dei controlli e della comunicazione preventiva e della vicinanza ai malati oncologici. Ha aderito anche l’associazione Atletica Velo Club San Salvo.