“L’altalena della vita” di Silvio Di Fabio

Sabato 2 settembre a San Salvo, nella Sala Leone Balduzzi della “Porta della Terra”, l’autore Silvio Di Fabio ha presentato la sua ultima opera, il libro di poesie dal titolo “L’altalena della vita”.

Una serata ricca di emozioni e di poesia. Lo scrittore è stato presentato al pubblico in sala dalla consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, ringraziando tutti i presenti e portando i saluti dell'intera amministrazione comunale. Ad affiancarlo, la cantante e attrice teatrale Anna Maione nell’inedita veste di intervistatrice. Un’intervista dinamica e coinvolgente, che ha messo in luce diverse riflessioni sulla poesia e sulla vita.

"L’altalena della vita" è una raccolta di poesie che spazia su diversi temi: l’amore, l’amicizia, le radici, la solitudine, gli eventi che accadono. Il nucleo fondamentale di tale raccolta è proprio la vita, rappresentata metaforicamente come un’altalena che volteggia tra la terra e il cielo. Un percorso opulento di sfumature, tra gli alti e i bassi della propria esistenza. Non sono mancati i momenti dedicati al racconto di aneddoti e di episodi di vita, che hanno influenzato il cammino e la creazione delle opere dell’autore.

Pregevole l’insegnamento sull’elaborazione del dolore: “Abbiamo paura di soffrire, le emozioni troppo forti creano conflitti, che cerchiamo di annullare con tutti gli espedienti possibili. Ma il dolore non è sempre una punizione. Se elaborato, diventa spinta energetica, capace di superare le avversità e di scoprire le nostre potenzialità”. L'autore ha inoltre sottolineato, come la poesia ha il delicato compito di riaccendere i riflettori sulle ferite che la superficialità del pensiero sta provocando nella società moderna, con i vari problemi legati all’indifferenza e alla perdita di valori dilagante.

Di Fabio ha recitato diverse poesie e ha intrattenuto il pubblico, con la sua empatia e ironia, esprimendo un ulteriore insegnamento della vita di ogni giorno, una piccola grande lezione per affrontare le difficoltà: “I profumi della vita, le autentiche emozioni, le gioie indescrivibili, devono essere respirati, assunti come farmaci naturali per continuare davvero a vivere”.

Altre opere dell’autore sono state declamate da Anna Maione e dalla poetessa Marianna Della Penna.