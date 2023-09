APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA CIVICA MUSICALE DI VASTO

Dopo i tanti successi ottenuti nell’anno 2022/23, sono riaperte le iscrizioni per il nuovo anno della Scuola Civica Musicale “F.Ritucci Chinni” - Città del Vasto. Gli interessati potranno rivolgersi presso la sede in via Anelli 71, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 19:30.

I corsi attivi sono: pianoforte, violino, viola, violoncello, contrabbasso, chitarra, fisarmonica, mandolino, flauto, tromba, sassofono, clarinetto, tastiera, chitarra acustica/elettrica, basso elettrico, batteria, canto, canto pop/moderno, canto corale, musica da camera, musica d’insieme pop/rock/ jazz. In convenzione con il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila ci sarà la possibilità di fare esami in sede.

Per informazioni e prenotazioni Tel: 0873-391278 oppure 347-0820836

La Scuola Civica Musicale è un patrimonio di eccellenza - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta- per la nostra città. Una grande opportunità per tutta la comunità che avrà la possibilità di scegliere il corso più adatto e grazie all’aiuto di validi insegnanti comprendere le note musicali, imparare a leggere lo spartito e molto altro. Sebbene i generi musicali siano diversi e vari, quest’arte ha un linguaggio unico e universale che - hanno concluso Menna e Della Gatta - abbatte le barriere sociali e culturali. La musica unisce, valorizza e crea legami”.

