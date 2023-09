Note magiche a Montorio nei Frentani: Michele Falasca apre il concerto 'TINTILIA SOUND

La musica può davvero rendere speciale un momento: il 9 agosto a Montorio nei Frentani è stata una giornata davvero straordinaria, con l'apertura del concerto "TINTILIA SOUND" affidata al giovane e talentuoso musicista Michele Falasca. Questo evento musicale, sotto la guida del direttore artistico Marco Molino, è stato un momento indimenticabile non solo per l'artista, ma per tutta la comunità.

Michele Falasca, con emozione palpabile, ha condiviso la sua gratitudine per l'opportunità di esibirsi nella sua terra natale. Ha sottolineato l'unicità di questa esperienza e l'incredibile sensazione di aprire un concerto nella sua città. Questo momento speciale ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio artistico e ha ispirato la sua creatività musicale. La musica ha il potere di unire le persone e creare ricordi indelebili e Michele Falasca ha dimostrato quanto sia vero con la sua straordinaria esibizione. Questo evento ha rafforzato il legame tra l'artista e la sua comunità e ha reso chiaramente evidente come la musica possa trasformare qualsiasi giornata in qualcosa di straordinario.