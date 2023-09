DECIDIAMOCI, perché la partita non è persa, ma per vincere bisogna iniziare a giocarla. Con un leader capace e autorevole. Un grazie a particolare a Silvio Paolucci per il suo impegno profuso in queste ultime settimane nell'essere riuscito a mettere intorno ad un tavolo le forze politiche del centrosinistra: spero lui sia uno dei giocatori.